Колосков считает, что сборная России должна быть готова к возвращению на турниры

«Сборные всех возрастов нужно сохранить. Сейчас мы играем не с теми соперниками, с которыми хотим, а с теми, кто согласен, но тем не менее играть нужно, чтобы быть готовыми к возвращению. Когда-то с нас обязательно снимут санкции, и нужно не остаться у разбитого корыта. Я полностью поддерживаю РФС в этом вопросе», — добавил собеседник агентства.