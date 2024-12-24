Черчесов рассказал, чем занимается на фоне слухов об увольнении

«Продолжаю внимательно следить за успехами наших игроков в европейских чемпионатах. Вчера наш нападающий Абат Аймбетов забил гол за “Адана Демирспор” в чемпионате Турции. Это уже третий гол Абата в последних трех матчах. Буквально сегодня позвонил Абату, поздравил и пожелал не сбавлять обороты. Он талантливый парень, и все еще впереди», — написал Черчесов в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), который продублировал сообщение на русском и казахском языках.