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Черчесов рассказал, чем занимается на фоне слухов об увольнении

Черчесов на фоне слухов об уходе: слежу за игроками из Казахстана в Европе.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов на фоне слухов о своей отставке заявил, что продолжает пристально следить за успехами футболистов национальной команды в европейских чемпионатах.

Ранее СМИ сообщали, что новый президент Казахстанской федерации футбола (KFF) Марат Омаров принял решение отправить российского специалиста в отставку. Позднее в KFF сообщили, что информация об отставке Черчесова не соответствует действительности.

«Продолжаю внимательно следить за успехами наших игроков в европейских чемпионатах. Вчера наш нападающий Абат Аймбетов забил гол за “Адана Демирспор” в чемпионате Турции. Это уже третий гол Абата в последних трех матчах. Буквально сегодня позвонил Абату, поздравил и пожелал не сбавлять обороты. Он талантливый парень, и все еще впереди», — написал Черчесов в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), который продублировал сообщение на русском и казахском языках.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в начале июня. Под его руководством казахстанцы провели шесть встреч, в которых не забили ни одного мяча и потерпели пять поражений с общим счетом 0:15. С 2016 по 2021 год Черчесов возглавлял сборную России.

Казахстан