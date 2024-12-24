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Тарханов: в России после неудач на тренере ставят крест, но Черчесов найдёт себе команду

Известный российский специалист Александр Тарханов высказался о ситуации, сложившейся вокруг главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.

Источник: Чемпионат.com

"Нет чёткой информации от Федерации футбола Казахстана по Черчесову. Только они могут его уволить. Пока это слухи, но надо понимать, куда пришёл Черчесов. В сборной Казахстана нет суперфутболистов, чтобы соревноваться и навязывать свою игру. Я смотрел практически все их матчи. Они оборонялись и старались, но не было атакующего футбола, допускали ошибки в обороне. Мне кажется, что Черчесову нужно дать ещё время в сборной Казахстана.

При Адиеве сборная Казахстана играла хорошо. Я смотрел матч со сборной Финляндии, где Казахстан выглядел здорово. У каждого тренера свой подход. Может, Черчесов требует совсем другое, а у футболистов это не получается. Плохо, когда у твоей команды такие результаты. Но думаю, что Станислав Саламович в любом случае после сборной Казахстана найдёт себе команду. Он знает языки, его знают в Европе. Это у нас, в России, сразу после неудач ставят крест, а в других странах по-другому относятся к тренерству«, — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.

Казахстан