Тарханов: в России после неудач на тренере ставят крест, но Черчесов найдёт себе команду

При Адиеве сборная Казахстана играла хорошо. Я смотрел матч со сборной Финляндии, где Казахстан выглядел здорово. У каждого тренера свой подход. Может, Черчесов требует совсем другое, а у футболистов это не получается. Плохо, когда у твоей команды такие результаты. Но думаю, что Станислав Саламович в любом случае после сборной Казахстана найдёт себе команду. Он знает языки, его знают в Европе. Это у нас, в России, сразу после неудач ставят крест, а в других странах по-другому относятся к тренерству«, — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.