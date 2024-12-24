Такого еще не было, или почему Черчесов не готов уйти из сборной Казахстана?

Официально в КФФ представили Черчесова, как нового тренера сборной Казахстана, 3 июня. С тех пор прошло только полгода, и это крайне непродолжительный срок для коучей. В шести матчах при этом специалисте сборная Казахстана один раз сыграла вничью и потерпела пять поражений, заняв последнее место в группе Лиги наций и вылетев в дивизион D.
23 декабря появился инсайд, основываясь на котором, Черчесова решили отправить в отставку. В тот же вечер сотрудники КФФ заявляли, что ничего об этом не знают. А затем автор первоначальной информации о возможной отставке тренера, дополнил детали, оценив вероятность этого в 50 процентов. В СМИ уже назвали имя потенциального преемника Черчесова. Но уже сегодня, 24 декабря, в федерации сделали официальное заявление.
«Информация, распространенная в некоторых СМИ, об уходе главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу Станислава Черчесова, не соответствует действительности. На сегодняшний день Станислав Черчесов является главным тренером национальной команды и имеет действующий контракт с Казахстанской федерацией футбола. Пресс-служба КФФ призывает доверять только официальным источникам и следить за всей информацией на сайте федерации, а также на наших страницах в социальных сетях», — пишет пресс-служба КФФ.
В 2025 году сборную ждет ответственный момент — борьба в квалификации чемпионата мира-2026. И болельщики, которые недовольны как спортивными результатами сборной при Черчесове, так и его шутками на тему языка, продолжают требовать отставки тренера и назначения другого специалиста. После смены главы КФФ подобных просьб в соцсетях стало больше.
Если говорить про тренерский путь Черчесова, то он никогда не ограничивался столь коротким периодом карьеры в одном месте. В сборной Казахстана он работает только полгода, но если считать за началом периода первый матч, — то всего три с лишним месяца.
Меньше всего он проработал у руля «Жемчужины» из Сочи, который тренировал с декабря 2010-го до лета 2011-го, суммарно 7,5 месяца. Чуть меньше восьми месяцев он проработал в польской «Легии» — с октября 2015-го до июня 2016-го.
А что по проведенным матчам? Тут отрыв большой. У руля сборной Казахстана Черчесов отработал только шесть игр, и ни в одной команде он не проводил на этом посту меньше 20 встреч (21 — с «Жемчужиной»). Чтобы период в сборной Казахстана не стал антирекордным для Станислава Саламовича, ему нужно вывести команду еще на 15 игр. Выходит, для этого надо тренировать сборную Казахстана еще полтора-два года. Реально ли это? Сказать пока сложно.
В любом случае, не стоит сильно верить в то, что сейчас пишется со всех сторон. Ведь мы помним, что за день до своего назначения в сборную Казахстана Черчесов отвечал журналистам, что не в курсе о возможном назначении и читает обо всем в прессе.
Поэтому ситуация может меняться каждый день. Единственно, что можно сказать точно — Черчесов не привык быстро покидать пост главного тренера той или иной команды, и история это подтверждает. Как минимум по этой причине уходить с текущего поста он сам тоже не захочет. Наверняка Черчесов будет настроен на квалификацию ЧМ как на возможность для реабилитации.