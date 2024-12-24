Такого еще не было, или почему Черчесов не готов уйти из сборной Казахстана?

А что по проведенным матчам? Тут отрыв большой. У руля сборной Казахстана Черчесов отработал только шесть игр, и ни в одной команде он не проводил на этом посту меньше 20 встреч (21 — с «Жемчужиной»). Чтобы период в сборной Казахстана не стал антирекордным для Станислава Саламовича, ему нужно вывести команду еще на 15 игр. Выходит, для этого надо тренировать сборную Казахстана еще полтора-два года. Реально ли это? Сказать пока сложно.