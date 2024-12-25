Адиев оценил шансы вернуться в сборную Казахстана на фоне слухов об увольнении Черчесова

Ранее СМИ сообщили о возможном увольнении действующего главного тренера казахстанцев Станислава Черчесова.
— Выходили ли на вас с предложением вернуться в сборную Казахстана?
— Нет, абсолютно никаких предложений не было.
— Готовы ли вернуться, если Станислав Черчесов покинет пост?
— Некорректно рассуждать, вернулся я бы или нет при работающем тренере. Я желаю Станиславу Саламовичу в любом случае принять лучшее для себя предложение, которое станет для него лучшим решением.
По теме возвращения, если будет любое предложение, не только от сборной (Казахстана), даже из России, то я, конечно, рассмотрю. В ходе переговоров все станет понятно, потому что получить предложение — это не означает, что ты его примешь. Есть очень много разных нюансов. На сегодняшний день не было предложений, но я их не сижу и не жду. Если будет, то будет, а если нет, то нет.
— Какие перспективы у сборной Казахстана в отборе на чемпионат мира-2026?
— Сложно сейчас об этом говорить. До отбора есть время. Надо смотреть, анализировать, в каком состоянии после зимнего перерыва подойдут кандидаты в сборную. Надо глубоко анализировать, я в последнее время не занимался этим, только смотрел игры сборной. Сложно об этом сказать, этим надо глубоко заниматься. В сборной Казахстана есть главный тренер, ему будет правильнее и профессиональнее оценивать группу и состояние своей команды, — заявил Адиев в интервью «Спорт День За Днем».
В отборе чемпионата мира-2026 сборная Казахстана сыграет в одной группе с Бельгией, Уэльсом, Северной Македонией и Лихтенштейном.