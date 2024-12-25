Адиев оценил шансы вернуться в сборную Казахстана на фоне слухов об увольнении Черчесова

По теме возвращения, если будет любое предложение, не только от сборной (Казахстана), даже из России, то я, конечно, рассмотрю. В ходе переговоров все станет понятно, потому что получить предложение — это не означает, что ты его примешь. Есть очень много разных нюансов. На сегодняшний день не было предложений, но я их не сижу и не жду. Если будет, то будет, а если нет, то нет.