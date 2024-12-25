Черчесов выразил соболезнования близким погибших в авиакатастрофе в Актау.

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Главный тренер сборной Казахстана по футболу россиянин Станислав Черчесов выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе, произошедшей в казахстанском Актау.
Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным казахстанского МЧС, находились 69 человек, в том числе пять членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 10 россиян находятся в больницах Актау.
«Выражаю соболезнования всем пострадавшим при крушении самолета близ Актау. Это общее горе для народов России, Казахстана и Азербайджана», — написал Черчесов в сториз в Instagram*.
Соболезнования также выразила пресс-служба грозненского «Ахмата».
«ФК “Ахмат” выражает соболезнования родственникам погибших пассажиров лайнера, совершавшего рейс из Баку в Грозный и потерпевшего крушение в Актау. Сообщается, что есть выжившие, находящиеся в крайне тяжелом состоянии. Молим всевышнего об их выздоровлении», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале клуба РПЛ.
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