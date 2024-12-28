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Быстров: «Это не порнография, чтобы вызывать в сборную Дзюбу и Кержакова»

Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался против вызова в национальную команду Артема Дзюбы и завершившего карьеру Александра Кержакова.

Источник: РИА "Новости"

Дзюба и Кержаков делят между собой бомбардирский рекорд сборной России — по 30 голов.

— Вы говорили, что Кержаков в отличной форме и может даже вернуться в футбол. Раз так: если бы Дзюбу и Кержакова сейчас вызвали в сборную, чтобы выявить рекордсмена по голам, у кого было бы больше шансов забить?

— Ни у кого, потому что это не порнография, чтобы их в сборную вызывать. Все-таки это национальная команда. Давайте не будем устраивать клоунаду хотя бы из сборной, — сказал Быстров в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.

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