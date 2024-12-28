Быстров: «Это не порнография, чтобы вызывать в сборную Дзюбу и Кержакова»

Дзюба и Кержаков делят между собой бомбардирский рекорд сборной России — по 30 голов.
— Вы говорили, что Кержаков в отличной форме и может даже вернуться в футбол. Раз так: если бы Дзюбу и Кержакова сейчас вызвали в сборную, чтобы выявить рекордсмена по голам, у кого было бы больше шансов забить?
— Ни у кого, потому что это не порнография, чтобы их в сборную вызывать. Все-таки это национальная команда. Давайте не будем устраивать клоунаду хотя бы из сборной, — сказал Быстров в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.