Газзаев ответил Ламу словами Раневской: «Жалость раздают бесплатно, а вот зависть нужно заслужить»

«Ну, тупоголовый, что тут скажешь. В лишний раз рекламировать, отвечать на его слова не хочется. Весь мир тогда признал, что это был отличный чемпионат мира. Президент ФИФА заявил на весь мир и, в частности, нашему президенту, что это был лучший чемпионат за всю историю мировых первенств. Как он, Филипп Лам, может такое говорить? Здесь будут уместны слова великой русской актрисы Фаины Георгиевны Раневской, которыми и хочется ответить Ламу: “Жалость раздают бесплатно, а вот зависть нужно заслужить”, — сказал Газзаев “СЭ”.