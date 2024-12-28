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Газзаев ответил Ламу словами Раневской: «Жалость раздают бесплатно, а вот зависть нужно заслужить»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление бывшего футболиста сборной Германии Филиппа Лама о проведении чемпионата мира 2018 года в России.

Источник: РИА "Новости"

«Ну, тупоголовый, что тут скажешь. В лишний раз рекламировать, отвечать на его слова не хочется. Весь мир тогда признал, что это был отличный чемпионат мира. Президент ФИФА заявил на весь мир и, в частности, нашему президенту, что это был лучший чемпионат за всю историю мировых первенств. Как он, Филипп Лам, может такое говорить? Здесь будут уместны слова великой русской актрисы Фаины Георгиевны Раневской, которыми и хочется ответить Ламу: “Жалость раздают бесплатно, а вот зависть нужно заслужить”, — сказал Газзаев “СЭ”.

Ранее Лам заявил, что Европа «немного пострадала» из-за проведения ЧМ-2018 в России и ЧМ-2022 в Катаре.

Россия