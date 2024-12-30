Виталий Кафанов: Россия выйдет из этого перерыва ещё более сильной

«Мы выйдем из этого перерыва более сильными. И клубы, и сборная. Представьте сборную: Сафонов, Головин, Кузяев, Чалов, Миранчуки, и к ним добавляются добротные российские футболисты — посмотрите, какая сборная получается! Уверен, что ребята, которые играют в Европе, ещё прибавят. И в чемпионате России уровень растёт. Посмотрите, какая результативность в этом году в чемпионате! Сколько матчей, где забивается три и более мячей. Болельщикам не может не нравиться футбол, где они видят столько забитых голов», — сказал Кафанов в беседе корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.