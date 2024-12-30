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Главный тренер «Астаны» возглавит сборную Казахстана? Бабаян дал ответ

В связи с возможной отставкой Станислава Черчесова одним из кандидатом на пост главного тренера сборной Казахстана называют Григория Бабаяна. Корреспондент Vesti.kz задал вопрос наставнику «Астаны» относительно национальной команды.

Источник: ФК "Астана"

Григорий Константинович отметил, что в будущем для него было бы честью стать главным тренером сборной Казахстана.

"Я об этом читал, много вопросов задают. Во-первых, у сборной Казахстана есть действующий главный тренер — Станислав Черчесов, с которым у меня хорошие отношения. Было бы неправильно мне сейчас что-то говорить, но ко мне и не поступало никаких предложений. Тот факт, что люди нас связывают, это нормально, поскольку мы долгое время работаем вместе, но по поводу переговоров — такого даже близко не было. У меня есть своя работа.

Когда-нибудь в будущем для меня как казахстанца возглавить сборную — это будет огромной честью. Это будет мечта, возглавить сборную и сделать там что-то хорошее, добиться результатов", — заявил Григорий Константинович.

Напомним, под руководством Черчесова казахстанская сборная неудачно выступила в Лиге наций, потерпела пять поражений при одной ничьей и вылетела в дивизион С.

Казахстан
Астана