Главный тренер «Астаны» возглавит сборную Казахстана? Бабаян дал ответ

"Я об этом читал, много вопросов задают. Во-первых, у сборной Казахстана есть действующий главный тренер — Станислав Черчесов, с которым у меня хорошие отношения. Было бы неправильно мне сейчас что-то говорить, но ко мне и не поступало никаких предложений. Тот факт, что люди нас связывают, это нормально, поскольку мы долгое время работаем вместе, но по поводу переговоров — такого даже близко не было. У меня есть своя работа.