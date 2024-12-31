«Это оскорбление!» Самедов назвал соперника, с которым сборной России не стоит играть

«У меня была пара предложений из медиафутбола. Я нормально отношусь, даже встречался со многими людьми. Но с точки зрения подачи — профессионалы и Медиалига — меня это безумно раздражает и бесит. То есть, профессионалы не могут быть на одном уровне с ними. Тем более, когда звучит, что медиасборная сыграет с национальной сборной. Я считаю, что это оскорбление. Это реально оскорбление. Люди в РФС должны это пресекать», — сказал Самедов в видео на YouTube-канале Фёдора Смолова.