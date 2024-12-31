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Стало известно о планах КФФ по тренеру сборной Казахстана

Вероятность ухода Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана по-прежнему остается высокой, несмотря на опровержение со стороны Казахстанской федерации футбола (КФФ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: Depositphotos

В федерации нет окончательного решения относительно Черчесова, поскольку досрочное расторжение контракта с российским специалистом влечет за собой серьезные финансовые затраты.

При этом КФФ активно изучает казахстанских кандидатов на замену Черчесову. Именно такой вариант считается приоритетным в случае ухода Станислава Саламовича. С некоторыми местными специалистами были проведены ознакомительные беседы и, в частности, обсуждалось, как тот или иной тренер видит развитие сборной.

Нынешний контракт Черчесова с КФФ рассчитан до конца отборочного цикла чемпионата мира-2026.

Напомним, под руководством Черчесова казахстанская сборная неудачно выступила в Лиге наций, потерпела пять поражений при одной ничьей и вылетела в дивизион С.

Казахстан