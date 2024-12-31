Стало известно о планах КФФ по тренеру сборной Казахстана

В федерации нет окончательного решения относительно Черчесова, поскольку досрочное расторжение контракта с российским специалистом влечет за собой серьезные финансовые затраты.
При этом КФФ активно изучает казахстанских кандидатов на замену Черчесову. Именно такой вариант считается приоритетным в случае ухода Станислава Саламовича. С некоторыми местными специалистами были проведены ознакомительные беседы и, в частности, обсуждалось, как тот или иной тренер видит развитие сборной.
Нынешний контракт Черчесова с КФФ рассчитан до конца отборочного цикла чемпионата мира-2026.
Напомним, под руководством Черчесова казахстанская сборная неудачно выступила в Лиге наций, потерпела пять поражений при одной ничьей и вылетела в дивизион С.