Стало известно о планах КФФ по тренеру сборной Казахстана

При этом КФФ активно изучает казахстанских кандидатов на замену Черчесову. Именно такой вариант считается приоритетным в случае ухода Станислава Саламовича. С некоторыми местными специалистами были проведены ознакомительные беседы и, в частности, обсуждалось, как тот или иной тренер видит развитие сборной.