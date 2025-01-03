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Али Алиев возглавит сборную Казахстана? Подробности

Известный специалист Али Алиев может возглавить сборную Казахстана до 21 года. Источники сообщают, что 44-летний тренер не сохранит свой пост в петропавловском «Кызыл-Жаре», передают Vesti.kz.

Источник: СК "Кызыл-Жар"

«Отечественный специалист Али Алиев может стать тренером молодежной сборной Казахстана. Наставник, у которого есть контракт с “Кызыл-Жаром” до конца года, покинет эту должность и возьмется за сборную до 21 года. Ведь руководство клуба хочет нанять на эту позицию тренера из Беларуси. Нет никаких сомнений, что работавший с молодежью в “Шахтере” и “Кызыл-Жаре” Али Ханалиевич справится с этой задачей. Не будет преувеличением сказать, что КФФ сделали правильный выбор», — сообщается в Telegram-канале комментатора Ермухамеда Маулена.

Алиев провел два периода в «Кызыл-Жаре», суммарно проработав в Петропавловске четыре сезона. Также у него были отрезки в «Шахтере», молодежной команде «Астаны» и столичном «Женисе».

В 2024 году молодежную сборную тренировал сначала Константин Горовенко, а затем Денис Мамонов. С конца 2020-го до декабря 2023-го на этом посту трудился Кайрат Нурдаулетов.

Казахстан