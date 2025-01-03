Али Алиев возглавит сборную Казахстана? Подробности

«Отечественный специалист Али Алиев может стать тренером молодежной сборной Казахстана. Наставник, у которого есть контракт с “Кызыл-Жаром” до конца года, покинет эту должность и возьмется за сборную до 21 года. Ведь руководство клуба хочет нанять на эту позицию тренера из Беларуси. Нет никаких сомнений, что работавший с молодежью в “Шахтере” и “Кызыл-Жаре” Али Ханалиевич справится с этой задачей. Не будет преувеличением сказать, что КФФ сделали правильный выбор», — сообщается в Telegram-канале комментатора Ермухамеда Маулена.