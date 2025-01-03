Кержаков — о звании лучшего бомбардира сборной: не стал бы вызывать Дзюбу ради одного гола

Напомним, Дзюба отстаёт от Кержакова на один гол в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола. Кроме того, оба футболиста с 30 мячами являются лучшими голеадорами сборной России.
— Дзюбе один гол до тебя. Ты следишь за всей этой движухой?
— Если честно, думал, что Дзюба перегнал меня ещё давно, но, когда об этом пишут, невольно приходится… Не слежу, но невольно напоминают мне.
— Дзюбе нужен один гол в сборной, чтобы обогнать тебя. Если бы ты был тренером сборной, ты бы вызвал Дзюбу?
— Просто чтобы гол забил — нет, если бы он был лучшим на своей позиции — да, — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале «СБГ Шоу».