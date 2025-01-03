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Кержаков — о звании лучшего бомбардира сборной: не стал бы вызывать Дзюбу ради одного гола

Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Александр Кержаков высказался о том, что форвард «Акрона» Артём Дзюба может побить его рекорды результативности.

Источник: Чемпионат.com

Напомним, Дзюба отстаёт от Кержакова на один гол в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола. Кроме того, оба футболиста с 30 мячами являются лучшими голеадорами сборной России.

— Дзюбе один гол до тебя. Ты следишь за всей этой движухой?

— Если честно, думал, что Дзюба перегнал меня ещё давно, но, когда об этом пишут, невольно приходится… Не слежу, но невольно напоминают мне.

— Дзюбе нужен один гол в сборной, чтобы обогнать тебя. Если бы ты был тренером сборной, ты бы вызвал Дзюбу?

— Просто чтобы гол забил — нет, если бы он был лучшим на своей позиции — да, — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале «СБГ Шоу».

Россия