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Сборная Казахстана по футболу сыграет с Россией. Подробности

Молодежная сборная Казахстана по футболу выступит на турнире развития УЕФА, который состоится в Беларуси, передает Vesti.kz.

Источник: КФФ

В рамках состязания наши футболисты сыграют с командами Беларуси, России и Китая. Также в Беларуси состоится турнир развития среди девушек до 16 лет.

Подобные соревнования призваны дополнить программу подготовки элитных молодых игроков в каждой национальной ассоциации. Турниры развития молодежи не являются официальными соревнованиями.

Стоит отметить, что с конца февраля 2022 года все российские команды, включая национальные сборные, были исключены из международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА в связи с событиями на Украине. С тех пор Россия участвует исключительно в товарищеских играх.

Ориентировочные сроки проведения событий апрель 2025 года.

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Россия U21