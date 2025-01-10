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Тумилович: Для сборной России Беларусь — самый оптимальный соперник

Бывший футболист белорусской национальной команды Геннадий Тумилович, ныне возглавляющий пляжный клуб «Кристалл», отреагировал на информацию о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Беларуси летом этого года.

Источник: Чемпионат.com

Ранее председатель Белорусской федерации футбола Николай Шерстнёв сообщил, что Белорусская федерация футбола и Российский футбольный союз договорились о проведении товарищеского матча мужских сборных.

«Команды будут в одинаковом состоянии что в 2024 году, что в 2025 году. Уровень у сборной России выше. Не думаю, что будет повторение результата, но мы увидим что-то похожее. Для России Беларусь — самый оптимальный соперник», — приводит слова Тумиловича Metaratings.

Напомним, ранее сообщалось, что матч между Россией и Беларусью может состояться следующим летом. Отметим, что все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0).

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