«Извините за нескромность». Черчесов напомнил о своих титулах, говоря про поражения сборной Казахстана

Второй момент — уже Жумаханов сыграл, Кенжебек сыграл. Куат и Бейсебеков уходят из «Астаны», куда пойдут — неизвестно. А нам ведь не с нуля начинать с Уэльсом, как будто впервые встретились и с нуля. А надо к этому времени приготовиться. Если ты тренер и думаешь только о себе, чтобы не ругали, то не пойдет. Ругать, кстати, будут всегда. 2:0 будешь выиграть, будут говорить, почему третий не забили. Это нормальное явление. Прекрасно понимаю, спокойно к этому отношусь. Единственное — критика должна быть правильной. Не просто, чтобы покритиковать и себя проявить вашему брату, накидать на вентилятор. Должно же что-то профессиональное быть. Любая критика, когда ее вижу, моя задача из нее взять что-то полезное. А не обидеться и сказать: «Он плохой, потому что меня ругает». Но тренер, как я понял уже за годы работы — это цель номер один для вашего брата.