«Извините за нескромность». Черчесов напомнил о своих титулах, говоря про поражения сборной Казахстана

Напомним, что при Черчесове сборная Казахстана заняла последнее место в группе с Норвегией, Австрией и Словенией в Лиге наций. Команда Черчесова набрала лишь одно очко, не забив ни одного гола при 15 пропущенных мячах в шести матчах.
— Из-за результатов сильный негатив вокруг сборной. Как вы переживали это?
— Я лично не переживаю. Тренер не имеет права переживать. Как только он начинает переживать, то превращается в болельщика. Болельщики могут переживать. Другое дело, когда мы говорим о неудачах, то нам нужно смотреть на вещи реально, не плавать где-то. До моего прихода сборная проиграла пять игр, причем не Норвегии, а Люксембургу, Азербайджану и Армении. Когда мы играем в такой конкурентной Лиге и нас ждет отбор к чемпионату мира, то у тренера должны быть правильные весы: что важнее — забить на гол больше, на очко больше набрать и остаться на последнем месте или же сделать какие-то изменения и посмотреть?
Вот Шацкий последний матч не играл, играл Покатилов. Сейчас Игорь ушел в первую лигу, будем смотреть. Он ведь только и играл в последние годы. Вот мы бы сидели и думали: «А кто?» Покатилов последние несколько лет не играл в сборной, сейчас сыграл — и мы знаем, что он может. Плюс он сам чувствует, народ видит, команда видит. Это не значит, что он будет играть, мы же не выдаем абонементы сегодня, тем более он без клуба.
Второй момент — уже Жумаханов сыграл, Кенжебек сыграл. Куат и Бейсебеков уходят из «Астаны», куда пойдут — неизвестно. А нам ведь не с нуля начинать с Уэльсом, как будто впервые встретились и с нуля. А надо к этому времени приготовиться. Если ты тренер и думаешь только о себе, чтобы не ругали, то не пойдет. Ругать, кстати, будут всегда. 2:0 будешь выиграть, будут говорить, почему третий не забили. Это нормальное явление. Прекрасно понимаю, спокойно к этому отношусь. Единственное — критика должна быть правильной. Не просто, чтобы покритиковать и себя проявить вашему брату, накидать на вентилятор. Должно же что-то профессиональное быть. Любая критика, когда ее вижу, моя задача из нее взять что-то полезное. А не обидеться и сказать: «Он плохой, потому что меня ругает». Но тренер, как я понял уже за годы работы — это цель номер один для вашего брата.
Еще раз повторяю, никому не хочется проигрывать. Извините за нескромность, столько титулов иметь — это не значит, что ты хочешь проигрывать. Другое дело, что на ситуацию нужно объективно смотреть, а не раздражаться и срываться на футболистов. Моя задача — им подсказывать, готовить и действовать.
Определенный этап сборная прошла, это я уже говорил. Невозможно жить прошлым. Есть сегодня и завтра. Важно гордиться и ценить то, что было. Но везде бывает смена поколений. И это переходный период, в который я попал. А есть такая фраза: «Боже упаси — жить в эпоху перемен». Вот я в эпохе перемен сборной Казахстана по футболу. Я делаю свою работу, а вокруг что творится — только мило улыбаюсь, — приводит слова Черчесова «Cпорт Шредингера».
В качестве тренера Черчесов завоевал 5 трофеев: чемпион Польши (2015/16) и обладатель Кубка Польши (2015/16) с «Легией», чемпион Венгрии (2021/22, 2022/23) и обладатель Кубка Венгрии (2021/22) с «Ференцварошем». Под его руководством сборная России дошла до четвертьфинала на домашнем ЧМ-2018.