Черчесов: «Зайнутдинов — это моя боль»

В прошлом Зайнутдинов играл в России за «Ростов» и ЦСКА, а в настоящее время он является футболистом турецкого «Бешикташа».
«Зайнутдинов — это, как говорится, моя боль. Еще до того, как я приходил, я знал, что с ним будет. Знаю в “Бешикташе” многих, общаемся, знал, что новый тренер на него рассчитывать не будет, что бы он ни говорил. Так и случилось.
Сейчас он играет, мы на связи, вот на Кубок играли позавчера. Радует, что он в составе. Невозможно рассчитывать ни одному футболисту в клубе такого уровня, что ты постоянно будешь играть, по 90 минут. Есть конкурентная среда, человек может устать, карточку получить и так далее. Конечно, нам бы хотелось, чтобы он играл не 5−7 минут, как до этого. Ведь как может лидер сборной играть по несколько минут, а потом всех обыгрывать за сборную? Так не бывает!», — приводит слова Черчесова «Cпорт Шредингера».
Напомним, что с 1 июля по 30 ноября 2024 года главным тренером «Бешикташа» был Джованни ван Бронкхорст, при котором Зайнутдинов практически не играл. В настоящее время турецкую команду тренирует Сердар Топрактепе.