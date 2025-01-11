Черчесов: «Зайнутдинов — это моя боль»

«Зайнутдинов — это, как говорится, моя боль. Еще до того, как я приходил, я знал, что с ним будет. Знаю в “Бешикташе” многих, общаемся, знал, что новый тренер на него рассчитывать не будет, что бы он ни говорил. Так и случилось.



Сейчас он играет, мы на связи, вот на Кубок играли позавчера. Радует, что он в составе. Невозможно рассчитывать ни одному футболисту в клубе такого уровня, что ты постоянно будешь играть, по 90 минут. Есть конкурентная среда, человек может устать, карточку получить и так далее. Конечно, нам бы хотелось, чтобы он играл не 5−7 минут, как до этого. Ведь как может лидер сборной играть по несколько минут, а потом всех обыгрывать за сборную? Так не бывает!», — приводит слова Черчесова «Cпорт Шредингера».