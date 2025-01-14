Черчесов об отношениях с Дзюбой: я не дал остаться негативу

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что у него сложились положительные отношения с Артемом Дзюбой благодаря его честности.
В 2017 году Дзюба уехал из расположения сборной России из-за проблем со здоровьем перед Кубком конфедераций, после чего не выступал за национальную команду вплоть до чемпионата мира летом 2018 года.
«Дзюба уехал, как вы говорите, но он же был в сборной. Он там усы какие-то показывал, еще что-то. Меня рисуют каким-то… Иногда читаешь, думаешь, неужели это про меня? Вы на факты смотрите. Любит меня кто-то, не любит меня — мне это не интересно. Я смотрю на профессиональные качества. В конце концов, это не моя сборная, это сборная России. Есть работа, которую ты должен делать. В тот момент он был в таком состоянии психологическом… Я его знаю с 18 лет — он у меня играл в “Спартаке”. Я-то его знаю. Может быть, другой тренер бы по-другому сделал, и уже бы ничего не срослось. Но я не дал возможности, чтобы у нас после разговора остался какой-то негатив или еще что-то», — сказал Черчесов в интервью YouTube-каналу «Спартак Шоу».
Черчесов считает, что в отличие от других тренеров у него сложились хорошие отношения с Дзюбой благодаря честности.
«Во-первых, я никогда не лукавлю — ни с кем, с ним тоже. А когда ты все время лукавишь, что-то там придумываешь, рассказываешь… Есть такое выражение у немцев: “У меня плохая память, поэтому я никогда не вру”. У меня память хорошая, но в любом случае ни с обычным человеком, ни с футболистом тем более, потому что это твоя профессия, не надо лукавить. Они же не идиоты, они все, понимают», — добавил Черчесов.
В настоящий момент Дзюба делит с Александром Кержаковым звание лучшего бомбардира в истории сборной России (по 30 голов). На вопрос о том, вызвал бы Черчесов сейчас Дзюбу в национальную команду, чтобы он мог побить рекорд, специалист ответил: «Есть спортивные причины — это одно. Другое дело, что я знаю его характер — он бы заставил меня вызвать его в сборную, чтобы забить этот гол. Просить — он бы не просил. Это 100%», — заверил Черчесов.