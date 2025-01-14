Черчесов об отношениях с Дзюбой: я не дал остаться негативу

«Дзюба уехал, как вы говорите, но он же был в сборной. Он там усы какие-то показывал, еще что-то. Меня рисуют каким-то… Иногда читаешь, думаешь, неужели это про меня? Вы на факты смотрите. Любит меня кто-то, не любит меня — мне это не интересно. Я смотрю на профессиональные качества. В конце концов, это не моя сборная, это сборная России. Есть работа, которую ты должен делать. В тот момент он был в таком состоянии психологическом… Я его знаю с 18 лет — он у меня играл в “Спартаке”. Я-то его знаю. Может быть, другой тренер бы по-другому сделал, и уже бы ничего не срослось. Но я не дал возможности, чтобы у нас после разговора остался какой-то негатив или еще что-то», — сказал Черчесов в интервью YouTube-каналу «Спартак Шоу».