Экс-тренер сборной Англии оставил после себя многомиллионные долги

Эрикссон умер 26 августа 2024 года в возрасте 76 лет. Ранее, в январе специалист сообщил, что ему осталось жить максимум год из-за последней стадии рака. Последним местом работы Эрикссона был «Карлстад», который выступает в третьем шведском дивизионе. Специалист занимал в клубе должность спортивного директора и покинул свой пост в феврале 2023 года из-за проблем со здоровьем.