Экс-тренер сборной Англии оставил после себя многомиллионные долги

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Имущество бывшего тренера сборной Англии по футболу Свен-Ёрана Эрикссона передано налоговому управлению Швеции, долги умершего в августе специалиста составили превысили 10,5 миллиона долларов, сообщает svt.se.
Общая сумма активов Эрикссона на момент смерти составляла 66 млн шведских крон (более 5,8 млн долларов), при том что в описи имущества указано, что у него остались долги на общую сумму 118 млн шведских крон (более 10,5 млн долларов). Согласно шведскому законодательству, долги не наследуются.
«Наследникам нечего распределять», — заявил адвокат Андерс Рунебьер.
В бытность работы тренером «Манчестер Сити» Эрикссон нанял советника, который якобы обманом выманил у него около 100 млн шведских крон (8,9 млн долларов США). В последние годы тренерской карьеры швед был вынужден работать в клубах Таиланда, Саудовской Аравии, Китая, а также со сборной Филиппин, чтобы поправить финансовое положение.
Эрикссон умер 26 августа 2024 года в возрасте 76 лет. Ранее, в январе специалист сообщил, что ему осталось жить максимум год из-за последней стадии рака. Последним местом работы Эрикссона был «Карлстад», который выступает в третьем шведском дивизионе. Специалист занимал в клубе должность спортивного директора и покинул свой пост в феврале 2023 года из-за проблем со здоровьем.
На протяжении тренерской карьеры Эрикссон работал в шведском «Гётеборге», португальской «Бенфике», итальянских «Роме», «Сампдории» и «Лацио», английских «Манчестер Сити» и «Лестере». Также он возглавлял сборные Англии, Кот-д’Ивуара и Филиппин. Команда Англии под его руководством участвовала в чемпионатах мира 2002 и 2006 годов и в чемпионате Европы — 2004.