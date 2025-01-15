Зидан — наследник Дешама в сборной Франции? Какой будет команда под руководством легенды «Реала»

К слову, свою карьеру тренера Зидан начал не с «Кастильи», а с первого состава «Реала» — в сезоне-2013/14 был ассистентом Карло Анчелотти. Это, конечно, была не первая их встреча — Зидан играл под руководством итальянца еще в «Ювентусе». Карло до сих пор лестно отзывается о своем бывшем подопечном и даже говорит, что именно он изменил его представление о футболе, сделав его более гибким тренером.