В Федерации футбола Казахстана сделали заявление по матчу со сборной России

— Нужно учитывать разные нюансы, в том числе календарь УЕФА, обязательства перед ТВ. У нас есть свои требования по матчам. Летом мы в первую очередь ищем схожих по стилистике соперников для игры дома. На данный момент, как мне известно, переговоров (с РФС) не ведется. Но этот вопрос находится в компетенции департамента национальных сборных, который как раз решает с учетом поступающих предложений и имеющихся обязательств, — сказал Бекенов «Матч ТВ».