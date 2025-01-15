Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Головин рассказал, в чем заключается особый вайб Карпина

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин ответил на вопрос о том, в чем заключается вайб главного тренера национальной команды и «Ростова» Валерия Карпина.

Источник: rfs.ru

— Многие говорят об особом вайбе в команде Валерия Карпина. Можете объяснить, в чем он заключается?

— Просто отношение игроков с ним такое, что как будто ты там не как в школе с учителем, которого все боятся и боятся что-то спросить. Наверное, он более открытый. Он больше общается, больше на контакте. Наверное, поэтому. Хотя сейчас уже в принципе тренеры стали более открытыми. По любому вопросу, какой бы ты ни захотел задать.

— Можете сравнить Карпина и Хюттера [тренер «Монако»]? Есть ли у них что-то схожее?

— Вот как раз все, что я сказал, подходит к обоим. Что у Хюттера так, что у Карпина, — сказал Головин в интервью «Советскому спорту».

На счету Александра Головина 47 матчей в составе сборной России и 6 голов.

Россия
Ростов
Монако