Головин рассказал, в чем заключается особый вайб Карпина

— Многие говорят об особом вайбе в команде Валерия Карпина. Можете объяснить, в чем он заключается?
— Просто отношение игроков с ним такое, что как будто ты там не как в школе с учителем, которого все боятся и боятся что-то спросить. Наверное, он более открытый. Он больше общается, больше на контакте. Наверное, поэтому. Хотя сейчас уже в принципе тренеры стали более открытыми. По любому вопросу, какой бы ты ни захотел задать.
— Можете сравнить Карпина и Хюттера [тренер «Монако»]? Есть ли у них что-то схожее?
— Вот как раз все, что я сказал, подходит к обоим. Что у Хюттера так, что у Карпина, — сказал Головин в интервью «Советскому спорту».
На счету Александра Головина 47 матчей в составе сборной России и 6 голов.