Головин рассказал, в чем заключается особый вайб Карпина

— Просто отношение игроков с ним такое, что как будто ты там не как в школе с учителем, которого все боятся и боятся что-то спросить. Наверное, он более открытый. Он больше общается, больше на контакте. Наверное, поэтому. Хотя сейчас уже в принципе тренеры стали более открытыми. По любому вопросу, какой бы ты ни захотел задать.