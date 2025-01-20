РФС планирует организовать для сборной России 2 выездных матча в 2025 году: в Азии и Африке

В соответствии с данными, РФС планирует организовать 2 выездных матча для команды Валерия Карпина. Первый состоится уже скоро — во время мартовского сбора (15 — 25 марта). Сама игра должна пройти с 21 по 25 марта.
Второй выездной матч сборная России в соответствии с планом должна сыграть с Африке. Он запланирован на последний сбор в году — ноябрьский (08 — 18 ноября). Игра должна пройти с 14 по 18 ноября.
Потенциальные соперники в плане не указаны.
Всего команда Валерия Карпина соберется 5 раз. Местом проведения везде указан УТЦ «Новогорск».