Сборная Карпина проведет сборы в Азии и Африке в 2025 году

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. У мужской сборной России на 2025 год запланированы учебно-тренировочные сборы и товарищеские матчи в Азии и Африке, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
Сборная России проведет один товарищеский матч в рамках сбора в Азии, который продлится с 21 по 25 марта. Последний сбор и товарищеский матч национальной команды запланированы на период
Ранее первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич заявил РИА Новости, что в июне может состояться товарищеский матч между сборными России и Белоруссии.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО.