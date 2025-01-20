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Сборная Карпина проведет сборы в Азии и Африке в 2025 году

Сборная России по футболу проведет сборы в Азии и Африке в 2025 году.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. У мужской сборной России на 2025 год запланированы учебно-тренировочные сборы и товарищеские матчи в Азии и Африке, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Сборная России проведет один товарищеский матч в рамках сбора в Азии, который продлится с 21 по 25 марта. Последний сбор и товарищеский матч национальной команды запланированы на период 14—18 ноября в Африке. Всего у команды Валерия Карпина в планах 10 товарищеских матчей на 2025 год, 8 из которых пройдут в России. Соперники национальной команды не уточняются.

Ранее первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич заявил РИА Новости, что в июне может состояться товарищеский матч между сборными России и Белоруссии.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО.

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