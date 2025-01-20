Сборная Карпина проведет сборы в Азии и Африке в 2025 году

Сборная России проведет один товарищеский матч в рамках сбора в Азии, который продлится с 21 по 25 марта. Последний сбор и товарищеский матч национальной команды запланированы на период 14—18 ноября в Африке. Всего у команды Валерия Карпина в планах 10 товарищеских матчей на 2025 год, 8 из которых пройдут в России. Соперники национальной команды не уточняются.