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Александр Кержаков: мне было бы сложно забить Брунею. Если исполнить пенальти ― да

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков сомневается, что смог бы забить Брунею в товарищеском матче.

Источник: Чемпионат.com

Отметим, что Кержаков является действующим рекордсменом по числу голов за национальную команду России — их на его счету 30. Столько же мячей забил нападающий «Акрона» Артём Дзюба.

— Вы восемь лет не играли. Если абстрактно представить, что вас вызовут в сборную на встречу с тем же Брунеем, гол сумеете забить?

— Если я буду стоять весь матч, мы заработаем пенальти и я его исполню — да. А если придётся бегать… Бруней же не стоял на одном месте. Интенсивность была, они чуть выбегали — надо было возвращаться всё равно. Поэтому было бы сложно, — сказал Кержаков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Россия