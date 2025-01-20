Александр Кержаков: мне было бы сложно забить Брунею. Если исполнить пенальти ― да

— Если я буду стоять весь матч, мы заработаем пенальти и я его исполню — да. А если придётся бегать… Бруней же не стоял на одном месте. Интенсивность была, они чуть выбегали — надо было возвращаться всё равно. Поэтому было бы сложно, — сказал Кержаков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».