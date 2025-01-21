Главный тренер команды Узбекистана пропустит сборы из-за серьезной болезни. Вероятно, у Сречко Катанеца онкология

«Мне придется долго рассказывать вам о своем здоровье. Я вовремя не прислушался к своему организму. Перенес много операций. Поэтому мне приходится лечиться. Человек думает о своем здоровье только после того, как заболел. На данный момент состояние хорошее. Если я уйду из сборной в третий раз, уверен, что не вернусь. Надеюсь, этого не произойдет», — сказал тогда Катанец.