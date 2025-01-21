Иранский клуб захотел переманить Черчесова

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством команда провела шесть матчей, в которых не забила ни одного мяча, потерпев пять поражений и один раз сыграв вничью с общим счетом 0:15. Предположительно, он останется на посту до окончания квалификации чемпионата мира 2026 года.