Сборная Узбекистана по футболу за день потеряла главного тренера и нашла нового

Ожидается, что команду примет Тимур Кападзе. Отмечается, что со специалистом уже достигнута договоренность. В ближайшие дни тренер будет официально назначен и приступит к тренировкам команды. Новый специалист должен отправиться на сборы команды, которые проходят в Дохе.