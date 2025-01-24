Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Федерации футбола Нигерии рассказали о возможном проведении товарищеского матча со сборной России

Менеджер по организации матчей футбольной федерации Нигерии Хайро Пачон высказался о возможном проведении товарищеского матча сборной России.

Источник: cafonline.com

— Нигерия и России договорились о матче в этом году?

— Мы ждем ответа от РФС. Скоро они обо всем официально объявят, — сказал Пачон в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

Ранее сообщалось, что РФС планирует организовать 2 выездных матча для команды Валерия Карпина. Первый состоится во время мартовского сбора (15 — 25 марта). Сама игра должна пройти с 21 по 25 марта.

Второй выездной матч сборная России в соответствии с планом должна сыграть в Африке. Он запланирован на последний сбор в году — ноябрьский (08 — 18 ноября). Игра должна пройти с 14 по 18 ноября.

Россия
Нигерия