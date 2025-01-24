В Федерации футбола Нигерии рассказали о возможном проведении товарищеского матча со сборной России

— Нигерия и России договорились о матче в этом году?
— Мы ждем ответа от РФС. Скоро они обо всем официально объявят, — сказал Пачон в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.
Ранее сообщалось, что РФС планирует организовать 2 выездных матча для команды Валерия Карпина. Первый состоится во время мартовского сбора (15 — 25 марта). Сама игра должна пройти с 21 по 25 марта.
Второй выездной матч сборная России в соответствии с планом должна сыграть в Африке. Он запланирован на последний сбор в году — ноябрьский (08 — 18 ноября). Игра должна пройти с 14 по 18 ноября.