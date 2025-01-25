Сборная Аргентины разгромила сборную Бразилии в матче чемпионата Южной Америки U20

Аргентина забила свои первые три гола на первых минутах игры. Отличились Ян Субиабре (на шестой минуте), Клаудио Эчеверри (на восьмой), а также автогол Игоря Серроте (на 11-й). Также свои моменты реализовали Агустин Руберто и Сантьяго Масса.