Адиев заявил о готовности вернуться в сборную Казахстана

«У меня никаких контактов не было с президентом федерации Казахстана. Готов ли рассмотреть предложение? Даже если мне поступает предложение со второй лиги, то я рассматриваю его. Потому что я должен проявить уважение к тем людям, которые пришли ко мне с предложением. Поэтому если бы у меня было предложение от сборной Казахстана, конечно, я бы его рассмотрел, проявив тем самым уважение. Принять или не принять — уже совершенно другой вопрос», — сказал Адиев «СЭ».