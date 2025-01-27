Главный тренер сборной Испании продлил контракт

Де ла Фуэнте 63 года, он возглавил сборную Испании в декабре 2022 года. Под его руководством команда стала победителем чемпионата Европы 2024 года и Лиги наций в сезоне-2022/23. Также он приводил к победам на чемпионатах Европы сборные Испании в возрастах до 19 лет и до 21 года.