Главный тренер сборной Испании продлил контракт

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте продлил контракт с национальной командой до 2028 года, сообщается на официальном сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
Решение было объявлено на совете директоров RFEF в понедельник.
Де ла Фуэнте 63 года, он возглавил сборную Испании в декабре 2022 года. Под его руководством команда стала победителем чемпионата Европы 2024 года и Лиги наций в сезоне-2022/23. Также он приводил к победам на чемпионатах Европы сборные Испании в возрастах до 19 лет и до 21 года.