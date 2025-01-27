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Главный тренер сборной Испании продлил контракт

Главный тренер сборной Испании де ла Фуэнте продлил контракт до 2028 года.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте продлил контракт с национальной командой до 2028 года, сообщается на официальном сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Решение было объявлено на совете директоров RFEF в понедельник.

Де ла Фуэнте 63 года, он возглавил сборную Испании в декабре 2022 года. Под его руководством команда стала победителем чемпионата Европы 2024 года и Лиги наций в сезоне-2022/23. Также он приводил к победам на чемпионатах Европы сборные Испании в возрастах до 19 лет и до 21 года.

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