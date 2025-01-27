«Я еще тренер сборной Казахстана». Черчесов сделал неожиданное заявление о своем увольнении

— Это не так. Президент федерации футбола Казахстана говорил со мной по телефону и подтвердил принятое им решение расторгнуть со мной контракт. Такое в футболе случается и далеко не редко. Мы остаемся с Маратом Омаровым на связи и сохраняем уважение друг к другу.