За что Черчесова убирают из Казахстана и сколько ему заплатят? Инсайды о скандальной отставке

Насколько нам известно, Черчесов был доволен общением с Омаровым после его избрания и был уверен: его работе в сборной ничто не угрожает. Предшественник Омарова Адилет Барменкулов поддерживал Черчесова, находясь на посту, и не сменил мнения после своего ухода. Наконец, по данным Sport24, сторонниками российского тренера остались и другие руководители КФФ. Например, вице-президент Рохус Шох и назначенный в декабре управляющим директором Кайсар Бекенов.