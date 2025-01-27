За что Черчесова убирают из Казахстана и сколько ему заплатят? Инсайды о скандальной отставке

Станислав Черчесов покидает сборную Казахстана. Местная федерация футбола объявила о расторжении договора по обоюдному решению сторон. Вскоре Черчесов заявил, что формально контракт по-прежнему действует. «Президент федерации футбола Казахстана говорил со мной по телефону и подтвердил принятое им решение расторгнуть со мной контракт, — сообщил тренер Sportnews.kz. — Мои юристы занимаются расторжением контракта. Юридически контракт еще не расторгнут, а значит, я еще официально тренер сборной Казахстана».
В должности Черчесов проработал неполные восемь месяцев. За это время он набрал одно очко в шести матчах Лиги наций. Они закончились для Казахстана с общим счетом 0:15 — команда заняла последнее место и вылетела в лигу C. Черчесов регулярно появлялся в ложах российских клубов, а в Казахстане полемизировал на пресс-конференциях с журналистами.
После поражения в 6-м туре Лиги наций — 0:5 от Норвегии — заговорили о возможной отставке Черчесова. При этом 20 декабря у Казахстанской федерации футбола появился новый президент — 94 процента голосов набрал 36-летний Марат Омаров.
15 января Sport24 сообщал, что Казахстанская федерация футбола решила не расставаться с тренером — он должен был доработать до конца отборочного цикла чемпионата мира. В комментарии «Матч ТВ» это подтверждал управляющий директор КФФ Кайсар Бекенов, назначенный на должность в декабре.
Насколько нам известно, Черчесов был доволен общением с Омаровым после его избрания и был уверен: его работе в сборной ничто не угрожает. Предшественник Омарова Адилет Барменкулов поддерживал Черчесова, находясь на посту, и не сменил мнения после своего ухода. Наконец, по данным Sport24, сторонниками российского тренера остались и другие руководители КФФ. Например, вице-президент Рохус Шох и назначенный в декабре управляющим директором Кайсар Бекенов.
Еще один фактор, игравший в пользу Черчесова, — неустойка, полагавшаяся ему в случае увольнения. Как нам известно, в случае расставания с Черчесовым ему должны были выплатить один миллион евро. По нашим сведениям, выплату такой суммы в федерации также считали нецелесообразной — это тоже играло в пользу Черчесова.
Что же изменилось во второй половине января?
Омаров ставил Черчесову задачу отобраться на ЧМ-2026. В группе с Казахстаном — Бельгия, Уэльс, Северная Македония и Лихтенштейн. Напрямую на ЧМ отбирается победитель группы, занявшая второе место сборная отправляется в стыковые матчи. Отборочный турнир пройдет с марта по ноябрь 2025-го.
По данным Sport24, в недавней беседе Черчесов озвучил главе федерации менее амбициозную перспективу. Тренер объяснял: сборная находится в процессе перестройки и становления, и для выполнения таких задач, как отбор на крупные турниры, потребуется время. Черчесов допустил, что отбираться на ЧМ команде придется в лучшем случае через стыки. Итогами разговора Омаров остался недоволен.
Новый босс федерации планирует капитальную реформу управления. Свои посты в КФФ оставили несколько значимых функционеров. В их числе Кайсар Бекенов — он якобы может вернуться на пост исполнительного директора «Астаны» — и руководитель департамента сборных Гани Кайназаров, также проработавший в федерации всего месяц. Кроме того, есть вероятность ухода вице-президента Шоха.
Изменения ожидаются во всей вертикали казахстанского футбола, департаментах главной и молодежных сборных, а также в местной лиге. Как нам известно, КФФ теряет автономность, а влияние на федерацию казахстанских властей, напротив, растет. Источники Sport24 связывают расставание с Черчесовым в том числе с этими глобальными переменами.
Вопрос неустойки решился полюбовно. Как сообщил журналист Иван Карпов и как подтверждают наши источники, Черчесову выплатят 500 тысяч евро. Именно столько тренер получал, работая в сборной (Карпов писал о зарплате в €1,2 млн).
Новым тренером сборной Казахстана может стать 44-летний Али Алиев. Также в списках претендентов есть несколько иностранцев. Этот вариант ближе Омарову, его советники склоняются к назначению казахстанского тренера.
Черчесов же, по нашим сведениями, намерен взять небольшую паузу в карьере. Его приоритет сейчас — клубная работа. Черчесов следит за развитием ситуации в клубах РПЛ и может рассмотреть варианты работы в странах ближнего зарубежья — в частности, Турции и Азербайджане.
Владислав Шапиро