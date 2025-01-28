Газзаев считает абсолютно неправильным решение уволить Черчесова из сборной Казахстана

«Черчесов — это большой профессионал, который все всем уже давно доказал. Он показывал свой уровень и в клубах, и в сборной, поэтому решение футбольной федерации Казахстана абсолютно неправильное. Они что, хотели, чтобы он пришел и сразу сделал их чемпионами мира? Думаю, что в ближайшее время мы его можем вновь увидеть в роли главного тренера. Это не обязательно должен быть российский клуб, он может получить предложение и от иностранной команды», — сказал Газзаев «СЭ».