Белорусы вошли в список претендентов на звание лучших в пляжном футболе

В список номинантов Международной организации пляжного футбола (BSWW) вошли голкипер белорусской сборной Михаил Августов, а также полевые игроки Игорь Бриштель, Олег Гапон и Евгений Новиков. Кроме того, наставник национальной сборной Беларуси испанский специалист Николас Альварадо включен в шорт-лист претендентов на звание лучшего тренера прошедшего года.
В феврале тренеры и капитаны национальных сборных, а также клубов, принимавших участие в соревнованиях под эгидой BSWW, выскажут свое мнение и по итогам их голосования будут названы лучшие во всех номинациях.
В прошлом сезоне сборная Беларуси стала бронзовым призером Евролиги, а на чемпионате мира остановилась в шаге от пьедестала почета, заняв четвертое место. Лидер атак белорусской дружины Игорь Бриштель стал лучшим бомбардиром планетарного форума, забив 12 мячей.