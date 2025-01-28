Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусы вошли в список претендентов на звание лучших в пляжном футболе

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители сборной Беларуси вошли в число претендентов на звание лучшего игрока и тренера 2024 года по пляжному футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Федерации пляжного футбола Беларуси

В список номинантов Международной организации пляжного футбола (BSWW) вошли голкипер белорусской сборной Михаил Августов, а также полевые игроки Игорь Бриштель, Олег Гапон и Евгений Новиков. Кроме того, наставник национальной сборной Беларуси испанский специалист Николас Альварадо включен в шорт-лист претендентов на звание лучшего тренера прошедшего года.

В феврале тренеры и капитаны национальных сборных, а также клубов, принимавших участие в соревнованиях под эгидой BSWW, выскажут свое мнение и по итогам их голосования будут названы лучшие во всех номинациях.

В прошлом сезоне сборная Беларуси стала бронзовым призером Евролиги, а на чемпионате мира остановилась в шаге от пьедестала почета, заняв четвертое место. Лидер атак белорусской дружины Игорь Бриштель стал лучшим бомбардиром планетарного форума, забив 12 мячей.