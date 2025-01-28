Легендарный Уткин одной фразой исправил историческую ошибку. Из-за этого великий футболист СССР остался без рекорда

Первыми, кто испытал на себе эти новшества, стали сборные Мексики и СССР — они играли в матче-открытии. Арбитр Курт Ченшер показал пять горчичников, и четыре из них предназначались советским футболистам. Но кто стал первым, кому удостоилась честь увидеть перед глазами желтый прямоугольник? Ответ на этот, казалось бы, простой вопрос внезапно стал одним из мифов отечественного футбола.