Легендарный Уткин одной фразой исправил историческую ошибку. Из-за этого великий футболист СССР остался без рекорда

Чемпионат мира по футболу 1970 года стал историческим во многих смыслах. Турнир впервые транслировался в прямом эфире, и благодаря этому его популярность сильно возросла. Но главное нововведение было связано с правилами игры: арбитры получили право показывать игрокам желтые и красные карточки.
Первыми, кто испытал на себе эти новшества, стали сборные Мексики и СССР — они играли в матче-открытии. Арбитр Курт Ченшер показал пять горчичников, и четыре из них предназначались советским футболистам. Но кто стал первым, кому удостоилась честь увидеть перед глазами желтый прямоугольник? Ответ на этот, казалось бы, простой вопрос внезапно стал одним из мифов отечественного футбола.
Дети называли «Мистер yellow card»
Долгое время считалось, что первым обладателем желтой карточки в мировом футболе стал Евгений Ловчев. Он и сам регулярно говорил об этом. Даже в справочнике «Российский футбол за 100 лет» написано: «Евгений Ловчев вошел в историю футбола как первый, кому за предупреждение была показана желтая карточка — на ЧМ-70 в матче СССР-Мексика».
Миф распространился далеко за пределами СССР и России. Сам легендарный защитник вспоминал, что даже американские дети прознали его как первого «нарушителя» в истории.
— В 1992-м году я работал в Америке, тренируя детей в частной академии. Для них авторитеты — Пеле, Кройф… Меня не знали, имя не могли выговорить, а уж об отчестве вообще молчу. Как-то учредитель нашей академии купил диск с матчами ЧМ-1970. Сели смотреть эти «нарезки». На экране — Пеле, Жаирзиньо, Мюллер…
И вдруг я с закадровым комментарием о том, что Евгений Ловчев — первый футболист в истории футбола, получивший желтую карточку. В раскрытые рты детей я мог пробить сто пенальти! С тех пор у меня появилось прозвище «Мистер yellow card», — рассказывал Ловчев «Советскому спорту».
По некоторым данным, «достижение» защитника даже попало в Книгу рекордов Гиннесса. Но было ли оно?
Правда нашлась на видеокассете
В 2010 году знаменитый миф развенчал Василий Уткин. Легендарный журналист и комментатор в своей колонке для «Советского спорта» усомнился в «лидерстве» Евгения Ловчева. «Он говорит, что получил первую карточку на чемпионатах мира, но это не так», — написал Уткин и привел доказательства.
Оказывается, протокол матча Мексика-СССР был опубликован на сайте ФИФА. Там с точностью до минут указаны все события. Если следовать ему, то первая карточка была показана Кахи Асатиани на 30-й минуте. Следом предупреждение получил Гиви Нодия. И только потом был наказан Ловчев. Получается, все ошибались?
Новая информация заинтересовала защитника, который решил найти запись матча, чтобы окончательно развеять все сомнения. Кассета с видеорепортажем нашлась у известного статистика и журналиста Акселя Вартаняна. Пересмотрев игру, Ловчев убедился: он не первый, а лишь третий. Коллега Василий Уткин оказался прав.
Арбитр вел себя по-разному
Но почему вышла путаница? Дело в действиях судьи Ченшера.
Британцу выпала почетная миссия — стать первым арбитром, который будет доставать желтые карточки на чемпионатах мира. Тогда еще не было четких рекомендаций, как показывать игрокам предупреждения. Поэтому Ченшер в нескольких эпизодах вел себя по-разному.
Карточки Асатиани и Нодия были показаны как бы украдкой — Курт не поднимал руку выше плеча. А вот Ловчев увидел свое предупреждение на уровне выше головы, как принято сейчас. Этот момент попал в видеотрансляцию и лег в основу известного мифа.
Но Евгений Серафимович не сильно расстроился. «Никаких переживаний. Я же шоумен — опять переиграл. Теперь всем говорю, что я получил желтую карточку на чемпионатах мира первым из русских», — отмечал Ловчев.
Владимир Менес