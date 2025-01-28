«Он собирался». Как Черчесова удивило увольнение из сборной Казахстана

Напомним, ранее КФФ официально объявила о расставании с российским специалистом.
«Для него самого решение о расставании было неожиданным. Он собирался 2 февраля вылетать на сборы клубов для просмотра игроков национальной. Также обсуждался десятидневный сбор в Турции перед первым матчем отбора ЧМ-2026 с Уэльсом», — сообщил источник.
Напомним, что Черчесов тренировал сборную Казахстана с июня 2024 года. Под его руководством национальная команда провела шесть матчей, в которых не забила ни одного мяча, потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью с общим счетом 0:15.