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«Он собирался». Как Черчесова удивило увольнение из сборной Казахстана

По информации источника, близкого к Казахстанской федерации футбола (КФФ), Станислав Черчесов был удивлен решением об его увольнении с поста главного тренера сборной Казахстана, сообщают Vesti.kz со ссылкой на «ВсеПроСпорт».

Источник: РИА "Новости"

Напомним, ранее КФФ официально объявила о расставании с российским специалистом.

«Для него самого решение о расставании было неожиданным. Он собирался 2 февраля вылетать на сборы клубов для просмотра игроков национальной. Также обсуждался десятидневный сбор в Турции перед первым матчем отбора ЧМ-2026 с Уэльсом», — сообщил источник.

Напомним, что Черчесов тренировал сборную Казахстана с июня 2024 года. Под его руководством национальная команда провела шесть матчей, в которых не забила ни одного мяча, потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью с общим счетом 0:15.

Казахстан