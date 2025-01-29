Магомед Адиев: У меня не было никакого общения с Казахстаном

— У меня не было никакого общения с Казахстаном.
— Это неожиданно.
— Новые руководители, они взяли местного специалиста. Для меня нет неожиданности, я это понимал, — приводит слова Адиева «РБ Спорт».
Последним местом работы Адиева является грозненский «Ахмат», который российский специалист покинул 1 сентября 2024 года. Ранее Магомед Адиев с апреля 2022 по май 2024 года возглавлял сборную Казахстана, а также работал в «Чайке» и «Анжи».
61-летний Станислав Черчесов занял пост главного тренера сборной Казахстана в июле 2024 года. За шесть матчей под его руководством Казахстан уступил в пяти из них и единожды сыграл вничью.