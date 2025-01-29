Мостовой — о слабых соперниках сборной: «Они нас боятся. Но потом приедет кто-то другой и пятерочку нам воткнет»

Да, уровень упал, но какая разница? Все равно в футболе правила не поменялись. Если ты хороший футболист, то будешь играть везде и забивать голы будешь. Уровень общий — это непросто, потому что одно дело, когда ты играешь с командами за 100 и по 5:0 и 7:0 выигрываешь, а потом приедет кто-то и тебе пятерочку воткнет. Вот это другое. А так наоборот мы будем голоднее. Когда выпускают, это всегда лучше, потому что есть желание, на этом можно сыграть", — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.