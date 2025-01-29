Израиль ведет переговоры с УЕФА о разрешении на проведение матчей в стране

Ранее 12 стран Ближнего Востока обратились к Международной федерации футбола (ФИФА) с призывом исключить все израильские команды из соревнований из-за операции в секторе Газа. Инициативную группу возглавил сводный брат короля Иордании принц Али бин Аль-Хусейн, занимающий пост президента Федерации футбола Западной Азии. В группу также входят федерации футбола Палестины, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Бахрейна, Ирака, Кувейта, Ливана, Омана, Сирии, Йемена. Позже к этому призыву присоединилась Федерация футбола Ирана. В октябре 2024 года совет ФИФА поручил дисциплинарному комитету провести расследование возможных правонарушений и проявления дискриминации со стороны Израиля.