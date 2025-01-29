Израиль ведет переговоры с УЕФА о разрешении на проведение матчей в стране

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Израильская футбольная ассоциация (IFA) ведет неофициальные переговоры с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о разрешении для сборной проводить домашние матчи отборочного турнира чемпионата мира 2026 года на территории Израиля, сообщает one.co.il.
Сборная Израиля стартует в квалификации с домашних матчей против сборных Эстонии (22 марта) и Норвегии (25 марта). Ожидается, что обе встречи пройдут в венгерском Дебрецене.
Если в ходе неофициальных переговоров IFA сможет получить одобрение УЕФА на проведение домашних матчей в Израиле, израильская сторона подаст официальную заявку. До окончания переговоров IFA не отправит свою делегацию в Дебрецен для предварительного осмотра.
Ранее 12 стран Ближнего Востока обратились к Международной федерации футбола (ФИФА) с призывом исключить все израильские команды из соревнований из-за операции в секторе Газа. Инициативную группу возглавил сводный брат короля Иордании принц Али бин Аль-Хусейн, занимающий пост президента Федерации футбола Западной Азии. В группу также входят федерации футбола Палестины, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Бахрейна, Ирака, Кувейта, Ливана, Омана, Сирии, Йемена. Позже к этому призыву присоединилась Федерация футбола Ирана. В октябре 2024 года совет ФИФА поручил дисциплинарному комитету провести расследование возможных правонарушений и проявления дискриминации со стороны Израиля.