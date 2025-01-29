Вот почему великий Лобановский убрал из сборной СССР легендарного Дасаева. Экс-вратарь «Спартака» все объяснил

«Приехав из “Севильи” в сборную, я сразу почувствовал какой-то холодок, — вспоминал Ринат в интервью “СЭ”. — Меня не взяли на сборы в Германию, затем на товарищескую игру в Израиль. Сказали: тренируйся один в Москве, мы знаем твои возможности. Но как можно всерьез готовиться к мировому первенству одному?! Через какое-то время стало ясно, что Валерий Васильевич не верит в тех, кто уехал за границу. Убрав меня, он сделал то же самое и с Заваровым, и с Кузнецовым, и с другими легионерами».