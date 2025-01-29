Вот почему великий Лобановский убрал из сборной СССР легендарного Дасаева. Экс-вратарь «Спартака» все объяснил

ЧМ-1990 в Италии обернулся для сборной СССР Валерия Лобановского настоящим провалом. Советские футболисты заняли последнее место в своей группе, проиграв Румынии и Аргентине с одинаковым счетом 0:2. В последнем матче против Камеруна парни Лобановского реабилитировались перед болельщиками и хлопнули Камерун — 4:0. Но этого оказалось недостаточно для выхода в плей-офф.
Уже после первой игры против Румынии Лобановский пошел на кадровые перестановки — например, неожиданно убрал из состава легендарного Рината Дасаева, сделав выбор в пользу голкипера московского «Динамо» Александра Уварова.
Многих болельщиков это решение Лобановского сильно удивило. И лишь спустя годы Дасаев объяснил, почему великий тренер киевского «Динамо» и сборной СССР отправил его в запас.
«Приехав из “Севильи” в сборную, я сразу почувствовал какой-то холодок, — вспоминал Ринат в интервью “СЭ”. — Меня не взяли на сборы в Германию, затем на товарищескую игру в Израиль. Сказали: тренируйся один в Москве, мы знаем твои возможности. Но как можно всерьез готовиться к мировому первенству одному?! Через какое-то время стало ясно, что Валерий Васильевич не верит в тех, кто уехал за границу. Убрав меня, он сделал то же самое и с Заваровым, и с Кузнецовым, и с другими легионерами».
При этом Дасаев утверждал, что за все время в сборной СССР Лобановский к нему относился с теплом и заботой. А еще отметил, что именно при Валерии Васильевиче он получил капитанскую повязку.
«Лобановский в какой-то момент в меня поверил, и ребята-киевляне тоже. У нас сложились славные отношения, на которых противостояние “Спартака” и киевского “Динамо” не отражалось, — говорил Дасаев в 2003 году. — В сборной о клубных делах мы сразу забывали. До сих пор, когда приезжаю в Киев, собираемся вместе, выпиваем, вспоминаем старые добрые времена. Игра — одно, жизнь — совсем другое».
Дмитрий Росип