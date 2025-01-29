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В сборной Казахстана нашли виновников увольнения Черчесова

Бывший нападающий «Алании» и московского «Локомотива» Георгий Деметрадзе поделился мнением о причинах увольнения Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Источник: Christian Bruna/Getty Images

«Логично, что Черчесов покинул сборную Казахстана, потому что не было результата. Но Станиславу Саламовичу было тяжело. В команде не было хороших футболистов, которые могли бы играть с такими соперниками. Возможно, что потом в сборной Казахстана будет играть больше молодых игроков. Черчесов работал во многих клубах и сборных, был достигнут результат. Но период в Казахстане сложился неудачно. Скорее всего, у него будет пауза в работе, а затем найдется клуб, который возьмет его», — сказал Деметрадзе «Чемпионату».

Напомним, 61-летний Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством команда провела шесть матчей в розыгрыше Лиги наций УЕФА и набрала всего одно очко при разнице мячей 0:15.

27 января Казахстанская федерация футбола (КФФ) объявила об уходе Черчесова. Ранее сообщалось, сколько заработал Черчесов в сборной Казахстана.

До Казахстана российский специалист тренировал венгерский «Ференцварош», сборную России, польскую «Легию», московские «Динамо» и «Спартак», пермский «Амкар», грозненский «Терек», сочинскую «Жемчужину», австрийские «Ваккер-Тироль» и «Куфштайн».

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