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Игрок «Ростова» Мохеби высказался о возможном матче сборной России с Ираном

Нападающий «Ростова» и сборной Ирана Мохаммад Мохеби высказался о возможном матче национальной команды с Россией.

Источник: Чемпионат.com

«Думаю, что матч Ирана и России — будет интересной игрой. Я слышал, что у нас будет игра. Она должна состояться в октябре или ноябре — точно не знаю. Мы иногда обсуждаем с ребятами по команде. В основном с Глебовым», — передает слова Мохеби корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В ноябре 2024 года сборная России обыграла Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

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