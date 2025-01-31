Игрок «Ростова» Мохеби высказался о возможном матче сборной России с Ираном

«Думаю, что матч Ирана и России — будет интересной игрой. Я слышал, что у нас будет игра. Она должна состояться в октябре или ноябре — точно не знаю. Мы иногда обсуждаем с ребятами по команде. В основном с Глебовым», — передает слова Мохеби корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.