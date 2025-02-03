В Испании начался суд над Рубиалесом по делу о поцелуе футболистки

МАДРИД, 3 февраля. /ТАСС/. Судебный процесс в отношении бывшего главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса по делу о поцелуе футболистки Дженнифер Эрмосо стартовал в Испании. Трансляция ведется на YouTube-канале Национальной судебной коллегии.
Слушания начались с дачи показаний спортсменки. Ожидается, что разбирательство продлится до 19 февраля.
Ранее прокуратура потребовала для бывшего главы RFEF по данному делу два с половиной года лишения свободы.
20 августа 2023 года сборная Испании победила команду Англии (1:0) и впервые выиграла женский чемпионат мира. На церемонии награждения Рубиалес надел медаль на Эрмосо и поцеловал футболистку в губы. 26 августа дисциплинарный комитет Международной федерации футбола принял решение временно отстранить Рубиалеса от должности президента RFEF. Эрмосо подала заявление в прокуратуру, которая затем инициировала возбуждение уголовного дела.
10 сентября 2023 года Рубиалес сообщил, что подал заявление об отставке с поста президента RFEF.