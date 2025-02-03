Женская сборная России по футболу проведет товарищеские матчи в феврале

«На февральском сборе появилась хорошая возможность провести три товарищеских матча, и мы с удовольствием ей воспользуемся. Сейчас занимаемся сбором информации, изучением соперников. Лучше всего знакомы с Иорданией: эта сборная в октябре 2024 года вместе с нами принимала участие в международном турнире в Турции, где сыграла с командами Филиппин, Тайваня и Гаити. Несмотря на три поражения, иорданки показали себя неплохо, это старательная молодая команда. Сборная Таиланда — типичный представитель южноазиатского футбола. Ее тренирует японский специалист, команда сильна в контроле мяча, организации и техническом оснащении. С Индией наша команда встречалась четыре года назад и выиграла 8:0, но прошло уже достаточно много времени, собираем актуальную информацию по этому сопернику», — заявил главный тренер женской сборной России Юрий Красножан.