Сколько заплатили футболистам СССР за победу в США. За эту сумму они бились, как звери

В конце января 1979 года вторая сборная СССР отправилась в турне по США. Там яркая команда с Романцевым, Петраковым, Сулаквелидзе, Аном и Тархановым, возглавляемая легендой «Спартака» Геннадием Логофетом, выступила довольно успешно.
Советские футболисты дважды обыграли сборную США, обменялись победами с Мексикой и еще раз сыграли вничью с теми же мексиканцами. А общая разница забитых и пропущенных мячей составила 5−3.
Несмотря на то, что турне было товарищеским, в США советская сборная выкладывалась на полную. Кто-то наверняка может подумать, мол дело в том, что соперники оказались еще и идеологическими. Однако в реальности футболистов мотивировали шикарные премиальные.
«Играть с Мексикой в Лос-Анджелесе, даю установку и говорю: “Если выиграете, 500 долларов получите”. Валерка Петраков потом рассказывает: Сулаквелидзе сидит, пальцы загибает. “Что считаешь?” — “500 долларов, нас 26 — сколько каждому?” Петраков ему: “Ты что, дурак? Каждому 500!” Тенгиз как по креслу дал: “А-ух! Всех убью!” Действительно, как зверь бился. 1:0 выиграли», — вспоминал Логофет.
Впрочем, и остальные не уступали Сулаквелидзе в самоотдаче. Чего только стоит Олег Романцев, который получил в США серьезную травму?!
«В той игре Романцев, кстати, спину повредил — прыгнул, неудачно приземлился — смещение позвонков. До сих пор мучается…», — говорил Логофет.
А победный мяч в той встрече забил легендарный полузащитник «Пахтакора» Михаил Ан. На 55-й минуте он шикарным ударом угодил точно в угол ворот.
***
Сколько заплатили футболистам СССР за еще две победы над американцами — неизвестно. Однако судя по премиальным за игру с Мексикой, из США игроки возвращались не только в приподнятом настроении, но еще и с полными карманами.
Богдан Горбунов