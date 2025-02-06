Алексей Сорокин: На примере Израиля мы видим двойные стандарты в спорте

— Не знаю. Может быть, могут. А может быть, и нет. Это как в том анекдоте, где оценивают возможность встретить единорога или динозавра: 50%, что возможно, и 50% — что невозможно. Трудно пока говорить, когда нет фактов их действий или бездействия в предполагаемой ситуации. Мы сейчас можем судить только на примере Израиля. В контексте Израиля мы можем констатировать двойные стандарты в спорте. Израилю всё, что он сделал, сошло с рук, а мы почему-то оказались в изоляции. Здесь такой клубок взаимоотношений и противоречий, что в двух словах всего не опишешь.