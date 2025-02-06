В ФИФА ждут возвращения России на мировую арену

— Вы сказали, что передаете теплые приветствия от президента ФИФА Инфантино. У вас есть информация, как он относится к этой ситуации?
— Всей футбольной семье руководитель футбольной федерации всегда передает большой привет. Естественно, мы ждем возвращения [России] на мировую арену, — сказал Мамедов «СЭ».
Ранее директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович заявил «СЭ» о ежедневном контакте с РФС по поводу возвращения россиян.
Сборная России отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. В 2024 году команда Валерия Карпина провела пять товарищеских матчей, в которых одержала пять побед с общим счетом 26:0.